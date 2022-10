Große Freude an Peiner Bowi über den Umweltpreis

Peine. Die Peiner Bodenstedt-/Wilhelmschule wird für Nachhaltigkeit ausgezeichnet und ist nun Umweltschule in Europa. Sie will das Engagement fortsetzen.

Die Bodenstedt-/Wilhelmschule (Bowi) in Peine ist nach eigenen Angaben in Göttingen mit dem Titel „Internationale Nachhaltigkeitsschule/Umweltschule in Europa“ (INA/USE) ausgezeichnet worden. Das Regionale Landesamt für Schule und Bildung Braunschweig würdigte damit das Engagement der Bowi für die Umwelt, heißt es in der Pressemitteilung. Insgesamt nahmen 128 Schulen aus der Region Braunschweig teil.

Erste Bewerbung ist gleich ein Erfolg

Die Bowi hatte sich demnach zum ersten Mal beworben und gleich qualifiziert. Mit den beiden Projekten Schulgarten und Aquarium überzeugte die Peiner Haupt- und Realschule die Jury, berichtet die Schule. Unter der Leitung von Biologielehrerin Hannah Graen kümmerte sich eine Arbeitsgemeinschaft (AG) um das 1000-Liter-Aquarium in der Mensa. Dort tummeln sich inzwischen viele verschiedene Fische, die von allen Schülern in der Pause gern betrachtet werden.

Den Schulgarten gibt es erst seit drei Jahren, heißt es weiter. Eine AG unter Leitung von Daniela Evers sät, pflanzt und erntet jedes Jahr Erdbeeren, Tomaten, Kartoffeln oder Möhren. Ebenso blühen dort Kräuter. Die Bowi will sich auch für den Projektzeitraum von 2022 bis 2024 wieder bewerben und sammelt Ideen für neue Projekte.

