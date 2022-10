Wendeburg: 13-Jährige und Rennradfahrer kollidieren

In Wendeburg ist es am Mittwoch gegen 15.30 Uhr zur Kollision zwischen einer 13-jährigen Fußgängerin und einem 43-jährigen Rennradfahrer gekommen. Beide wurden leicht verletzt, wie die Peiner Polizei erklärt.

Die 13-Jährige wollte demnach wohl die Wenser Straße überqueren und übersah zunächst den sich nähernden Radfahrer. Beide versuchten ihrem Gegenüber auszuweichen – allerdings vergeblich: Sie prallten zusammen und stürzten. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte sowohl die Jugendliche als auch den 43-Jährigen.

Peine: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Mittwoch sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Am Pfingstanger in Peine eingebrochen. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner zwischen 12 und 19.35 Uhr aus. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Einbrecher die Terrassentür auf – stahlen aber nach ersten Erkenntnissen nichts. Hinweise nimmt die Polizei in Peine telefonisch unter (05171) 9990 entgegen.

red

