Wendeburg: Täter bestehlen 76-Jährige auf Supermarktparkplatz

Eine 76-jährige Frau ist am Donnerstagmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in Wendeburg Opfer eines Diebstahls geworden. Die Tat spielte sich gegen 13 Uhr an der Büssingstraße ab, berichtet die Peiner Polizei.

Demnach wurde sie auf dem Parkplatz von einem bislang Unbekannten an ihrem Auto in ein Gespräch verwickelt. Vermutlich nutzte ein weiterer Täter die Gelegenheit, um die Handtasche der Seniorin aus dem geöffneten Kofferraum zu stehlen. Zeugen werden gebeten, sich unter (05171) 9990 bei der Polizei zu melden.

Unbekannte beschmieren Denkmal in Zweidorf

In der Zeit zwischen dem 17. und 21. Oktober haben Unbekannte ein Denkmal in Zweidorf mit Farbe beschmiert. Das Denkmal ist an der Peiner Straße aufgestellt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Hinweise: (05171) 9990.

Peine: Autofahrer mit 2,65 Promille unterwegs

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Donnerstag – gegen 18 Uhr – einen 66-jährigen Autofahrer kontrolliert, der zuvor mit seinem Auto in Peine an der Ilseder Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung des Fahrers fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,65 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines sowie die Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens waren die Folgen.

Peine-Essinghausen: Baucontainer aufgebrochen, Werkzeug entwendet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln der Türen in zwei Baucontainer auf einer Baustelle in Essinghausen. Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundenes Werkzeug gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 19 Uhr am Mittwochabend und 6.40 Uhr am Donnerstagmorgen in der Straße An der Kapelle. Zum entstandenen Schaden kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Hinweise: (05171) 9990.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Peine:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de