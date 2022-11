Im Einzugsbereich der IG Metall Salzgitter-Peine wird in diesem Jahr in 16 Betrieben die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretungen durchgeführt.

IG Metall Jugendliche in Betrieben in Peine sind zur Wahl aufgerufen

Alle zwei Jahre findet in Deutschland die laut IG Metall größte politische Jugendwahl statt, nämlich die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV). Zwischen Oktober und November sind die Jugendlichen in den Betrieben dazu aufgerufen, ihre JAV zu wählen – auch im Einzugsbereich der Gewerkschaft IG Metall Salzgitter-Peine. Dort wird in diesem Jahr in 16 Betrieben eine JAV-Wahl durchgeführt. Darüber informiert die IG Metall Salzgitter-Peine in einer Pressemitteilung.

Mehr als 1000 Jugendliche sind demnach aufgerufen, wählen zu gehen. 56 von ihnen haben sich bereiterklärt, zur Wahl zu kandidieren. Voraussetzung dafür sind ein bestehender Betriebsrat und mindestens fünf Wahlberechtigte im Betrieb. Dazu gehören jugendliche Arbeitnehmer, Auszubildende und dual Studierende.

Martin Gezer, Jugendsekretär bei der IG Metall Salzgitter-Peine, will der Mitteilung zufolge die Anzahl der JAV-Gremien in den Betrieben ausbauen. Denn die Erfahrung zeige, dass die Ausbildungsbedingungen in den Betrieben nur durch starke Jugend- und Auszubildendenvertretungen, die sich für die Interessen junger Menschen einsetzen, verbessert werden könne. In Richtung der Jugendlichen erklärte er: „Die JAV, das sind junge Beschäftigte aus deinem Betrieb, die sich für dich einsetzen – für deine gute Ausbildung, dein duales Studium, für Fairness und sichere Perspektiven im Betrieb.“ Die JAV-Wahlen laufen dieses Jahr unter dem Motto „JAV – Mit uns geht was“.

JAV überwacht Qualität der Berufsausbildung

Laut Betriebsverfassungsgesetz wird eine JAV in Betrieben mit mindestens fünf Wahlberechtigten gewählt, erklärt die Gewerkschaft. Wahlberechtigt ist, wer unter 18 Jahre alt oder zur Ausbildung im Betrieb ist – also auch dual Studierende – unabhängig vom Alter. Kandidieren können alle Beschäftigten unter 25 Jahren oder solche, die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind.

Gezer von der IG Metall erklärt an die Jugendlichen gerichtet: „Die JAV ist laut Betriebsverfassungsgesetz neben dem Betriebsrat eure Interessenvertretung im Betrieb. Sie überwacht, dass du korrekt behandelt wirst und dass Gesetze, Tarifverträge und Ausbildungsrahmenpläne eingehalten werden. Darüber hinaus überwacht und verbessert die JAV die Qualität der Berufsausbildung und fördert die Integration ausländischer Jugendlicher im Betrieb.“ Sie setze sich zudem dafür ein, dass es genügend Ausbildungsplätze im Betrieb gebe und dass man am Ende der Ausbildung übernommen werde. Die JAV berate und helfe, etwa beim Problemen mit dem Ausbilder.

Recht auf Sitzungen während der Arbeitszeit

Die JAV hat der Pressemitteilung zufolge das Recht auf regelmäßige Sitzungen während der Arbeitszeit. Sie nimmt an Sitzungen des Betriebsrats teil und entscheidet mit, wenn es um die Interessen der Jugendlichen, Auszubildenden und Studierenden geht. Gezer erklärt: „Viermal im Jahr darf die JAV zu Jugend- und Auszubildendenversammlungen während der Arbeitszeit einladen. Dazu darf sie auch Flugblätter oder Fragebögen im Betrieb verteilen. Die JAV ist gesetzlich geschützt.“

Bei der Initiierung und Durchführung der Wahl sowie bei der Arbeit der Jugend- und Auszubildendenvertretungen nach der Wahl unterstützt die Gewerkschaft IG Metall, heißt es in der Mitteilung weiter. Dies erfolgt demnach durch eine persönliche Präsenz bei den Sitzungen im Betrieb sowie durch verschiedene Arbeitshilfen und Beratung, um die Ziele junger Menschen im Betrieb durchzusetzen.

Bundesweit werden im Zuständigkeitsbereich der IG Metall 7.500 JAV-Mitglieder in über 3.000 Betrieben gewählt.

