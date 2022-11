Jugendrotkreuz in Peine legt wieder los

Nach zwei Jahren mit mehr digitalen Kontakten als tatsächlichen Gruppentreffen möchte das Jugendrotkreuz (JRK) in Peine jetzt seine beiden Gruppen wieder aufleben lassen. „Wir freuen uns auf viele neue Mitglieder in den Altersklassen 6 bis 12 Jahre sowie ab 13 Jahre“, sagt MeikeRiedel, Kreisleitung des JRK, in einer Pressemitteilung des DRK-Kreisverbands Peine.

In Peine treffen sich der Mitteilung zufolge die beiden Altersgruppen jeweils dienstags – von 18 bis 19.30 Uhr beziehungsweise von 19.30 bis 21 Uhr – in den Räumen der Rotkreuz-Kreisgeschäftsstelle in der Hegelstraße 9. „Das Entscheidende an unseren Gruppen ist, dass wir uns innerhalb des Jugendrotkreuzes mit vielen verschiedenen Themen beschäftigen, die den Kindern und Jugendlichen wichtig sind – also die ihnen jetzt Spaß machen und deren Kenntnis auch später noch hilfreich sein wird“, beschreibt Meike Riedel. Sie ist selbst über eine JRK-Jugendgruppe zum DRK gekommen und hat sich nach und nach zur Jugendrotkreuz-Kreis- und Bezirksleitung qualifiziert.

Schon Kinder können Juniorhelfer werden

Bei den Inhalten, mit denen sich die Gruppen Woche für Woche beschäftigten, sind die Geschichte des Roten Kreuzes und die Erste-Hilfe-Ausbildung für Kinder und Jugendliche nur zwei der Themenfelder, wird in der Presseinformation erklärt. „Erste-Hilfe-Ausbildung, meist verpackt in Rollenspiele, greifen wir alle paar Monate auf“, erklärt Riedel. Schon Kinder können sich beim JRK zum Juniorhelfer qualifizieren, damit sie wissen, wie sie bei einem Unfall richtig reagieren und ihren Geschwistern, Freunden und Mitschülern bei Vorkommnissen vom Wespenstich bis zum Unfall helfen können.

Und bei der Rotkreuz-Geschichte geht es unter anderem um den Rotkreuz-Gründer Henry Dunant, der sich dafür eingesetzt hat, eine bessere Versorgung für Verwundete in Kriegsschlachten zu ermöglichen – „ein Thema, das selbst in Europa heute leider wieder absolut aktuell ist“, betont die JRK-Leiterin. Alle Themen, auch politische und gesellschaftliche, werden der Mitteilung zufolge von den Gruppenleitern Meike Riedel, Melina Riedel und Maurice Dettmar altersgerecht aufgearbeitet. Das Spektrum reicht von Spiel- und Bastelangeboten über gemeinsames Kochen und Backen bis zu Themen wie Umwelt- und Klimaschutz, gesunde Ernährung, Kinderrechte und der Umgang mit neuen Medien und sozialen Netzwerken.

Die Älteren lernen auch, Veranstaltungen zu organisieren, sie können sich zum Jugendgruppenleiter ausbilden lassen oder andere Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen. Ausflüge in Freizeitparks, Klettergärten und Eislaufhallen, aber auch gemeinsame Wochenenden im Haus des niedersächsischen Jugendrotkreuzes in Einbeck, gehören für die Jugendrotkreuzler ebenfalls zum Programm.

Gruppen sind in der Corona-Zeit geschrumpft

Die beiden JRK-Gruppen werden nicht neu gegründet, es gab sie auch über die gesamte Corona-Zeit. „Doch aufgrund der Umstände sind die Gruppen in den vergangenen beiden Jahren immer kleiner geworden“, berichtet Meike Riedel in der Pressemitteilung. „Das ist ja auch klar, wenn wir uns oft nur digital treffen und auch nie mittel- und langfristig planen konnten“, betont sie, und wendet sich an die Zielgruppe von Kindern bis hin zu jungen Erwachsenen: „Wir möchten nun unsere Gruppen wieder aufstocken und freuen uns auf Treffen in Präsenz.“

Willkommen seien ausdrücklich auch Kinder und Jugendliche mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen. „Bei uns wird Inklusion gelebt“, unterstreicht Riedel. Interessenten können in der Hegelstraße 9 zu den Gruppenzeiten einfach vorbeikommen, wobei die frühere Zeit von 18 bis 19.30 Uhr für die Sechs- bis Zwölfjährigen reserviert ist. JRK-Kreisleiterin Meike Riedel und ihr Team sind außerdem per Mail über jrk@drkpeine.de zu erreichen.

Das Jugendrotkreuz ist der eigenständige Jugendverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Rund 140.000 junge Mitglieder im Alter von 6 bis 27 Jahren engagieren sich deutschlandweit im JRK für Gesundheit, Umwelt, Frieden und internationale Verständigung. Mitgliedsbeiträge werden beim JRK übrigens nicht erhoben.

Lesen Sie mehr Artikel über Peine und Umgebung:

Jugendliche in Betrieben in Peine sind zur Wahl aufgerufen

Peiner Landrat in Wolfenbüttel im Knast

Älteste Bewohnerin im Landkreis Peine ist 109 Jahre alt

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de