St. Gereon Vechelde lädt zu Martinsspiel und Laternenumzug

Die katholische Kirche St. Gereon veranstaltet am Freitag, 11. November, nach zweijähriger Corona-Pause zum 32. Mal ab 17 Uhr ein Martinsspiel mit anschließendem Laternenumzug durch die Straßen von Vechelde. 2019 waren mehr als 150 Kinder und deren Familien dabei. Es beginnt mit einem Martinsspiel in der Kirche, in dem an die Mantelteilung des heiligen Martin erinnert wird, anschließend und beim Umzug werden die typischen Martinslieder gesungen. Bevor es auf den Weg geht, bekommt jedes Kind ein „Martinshörnchen“ (ein Gebäck) geschenkt. Der Laternenumzug wird vom Musikzug Bund der katholischen Jugend aus Wendeburg, dem örtlichen Spielmannszug und einem Martins-Reiter begleitet. Die Freiwillige Feuerwehr Vechelde-Wahle sichert den Zug ab.

Groß Gleidingen knüpft an Brauch an

Vor vielen Jahren gab es schon einmal einen traditionellen Laternenumzug durch Groß Gleidingen. Nun soll dieser alte Brauch wieder lebendig werden. Die Feuerwehr Groß Gleidingen lädt daher alle kleinen und großen Groß Gleidinger und deren Gäste zu einem Laternenumzug am Samstag, 12. November, ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Nach dem Umzug durch das Dorf wird es ein Beisammensein am Dorfgemeinschaftshaus mit Hot Dogs, heißen und kalten Getränken und Feuerschalen geben, heißt es.

Auch Deckenflohmarkt in Liedingen

Bereits am Donnerstag, 10. November, 18 Uhr, findet in der Bodenstedter Straße in Liedingen ein Laternenumzug statt, der von der Freiwilligen Feuerwehr begleitet wird. Start- und Endpunkt ist der Saal, wo die Frauengruppe anschließend Waffeln, Würstchen und Suppe zu kleinen Preisen verkauft. Teilnehmer werden gebeten, Geschirr mitzubringen. Kinder können einen Deckenflohmarkt veranstalten.

