Klinikum Peine hat wieder eine Seelsorgerin

Ziemlich genau ein Jahr lang war die Stelle des Seelsorgers im klinikum-peine.de unbesetzt. Jetzt hat die Vakanzzeit ein Ende und Pastorin Katrin Deutsch übernimmt die Aufgabe. Sie kümmert sich gleichermaßen um Patienten, Angehörige und Mitarbeitende.

„Seit sechs Jahren bin ich Pastorin in der Emmaus-Gemeinde Woltorf-Schmedenstedt und mag meinen Beruf als Gemeindepfarrerin sehr“, berichtet sie. „Als sich dann die Chance ergeben hat, die halbe Stelle im Klinikum zu übernehmen, sah ich darin eine neue berufliche Perspektive. Mit dem Aufgabenfeld hatte ich während meiner Ausbildung schon zu tun, und natürlich begleitet man auch als Seelsorgerin in einer Gemeinde Menschen, wenn sie ins Krankenhaus müssen oder deren besorgte Angehörige.“

Vorfreude auf Andachten im Andachtsraum

Zu Beginn des Jahres hat sie eine Langzeitfortbildung begonnen, um ihre seelsorgerlichen Kompetenzen auszuweiten. Dabei zeigte sich, dass ihr dieses Tätigkeitsfeld liegt und es neben vielen Herausforderungen auch viel Freude an der Arbeit mit sich bringt.

„Menschen in schwierigen Situationen zu begleiten, ist mein Auftrag“, erklärt Pastorin Katrin Deutsch. „Die Bedingungen und das Umfeld sind hier etwas anders gelagert als in der Gemeinde, aber an sich bleibt es Seelsorge. Ich freue mich auch darauf, künftig wieder regelmäßig Gottesdienste im schön gestalteten Andachtsraum des Klinikums feiern zu dürfen“, bekräftigt sie.

Im Klinikum freut man sich darüber, dass die Stelle nachbesetzt werden konnte. „Wir sind sehr froh und dankbar darüber, dass wir Frau Deutsch für uns im Klinikum gewinnen konnten und so die seelsorgerliche Betreuung unserer Patientinnen und Patienten und auch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder gewährleistet ist“, so Dirk Tenzer, Geschäftsführer Klinikum Peine.

