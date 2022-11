Acht Haltestellen in Vechelde umgebaut

Vechelde. Acht Bushaltestellen hat die Gemeinde Vechelde in diesem Jahr so umgebaut, dass sie jetzt barrierefrei sind.

Die Gemeinde Vechelde hat in diesem Jahr acht Bushaltestellen an der Hildesheimer Straße in Vechelde umgebaut und kommt so ihrer Verpflichtung nach, Menschen mit Behinderung die barrierefreie Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs zu ermöglichen. Darüber informiert die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Die Gesamtkosten belaufen sich demnach auf zirka 80.000 Euro. Die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen und der Regionalverband Großraum Braunschweig fördern die Maßnahmen mit insgesamt zirka 31.000 Euro. Die übrigen Kosten trägt die Gemeinde Vechelde. Die Haltestellen Bürgerzentrum und Alte Post (jeweils beidseitig) sowie die nördliche Haltestelle Bahnhof West wurden ergänzend zu den bereits vorhandenen Busbordsteinen mit einem taktilen Leitsystem ausgestattet. Dies beinhaltet unter anderem Leitstreifen und Auffindestreifen mit weißen Rillenplatten. Eine Einfassung mit anthrazitfarbenem Pflaster erhöht die Sichtbarkeit des Leitsystems.

Umbau auch in Alvesse und Bodenstedt geplant

An den Haltestellen Taubenstraße (Südseite) und Wahler Weg (beidseitig) wurden die Busbuchten zurückgebaut und die Busborde direkt an den Fahrbahnrand verlegt. So können die Busse direkt an die Haltestelle heranfahren. So wird ein sicherer Ein- und Ausstieg ermöglicht. Auch hier wurden die taktilen Leitsysteme eingebaut.

Die Baufirma ist derzeit noch mit dem Umbau an der Haltestelle Wahler Weg Südseite in Vechelde beschäftigt, ein Abschluss der Arbeiten ist für Ende November vorgesehen.

Für das kommende Jahr ist der barrierefreie Umbau von acht weiteren Haltestellen in der Gemeinde geplant: Bahnhof Ost in Vechelde, Stadtweg (Ostseite) in Wedtlenstedt, Rotdornstraße (beidseitig) in Groß Gleidingen, Grüne Straße (beidseitig) in Alvesse und Am Seilbahnberg (beidseitig) in Bodenstedt.

red

