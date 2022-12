Das passiert am Warntag im Kreis Peine

Peine. Die Sirenen bleiben aus. Erst 2023 könnte es wieder von den Dächern heulen. Was noch wichtig ist für den diesjährigen Warntag, besonders in Lengede.

Auf der BIWAPP-App kündigte auch der Landkreis Peine den bundesweiten Warntag am Donnerstag, 8. Dezember (ab 11 Uhr) an.

Am Donnerstag, 8. Dezember, findet der bundesweite Warntag statt. Um 11 Uhr werden die verschiedenen Warnmedien entsprechende Warnungen herausgeben, auch im Landkreis Peine.

Warnnachricht direkt auf das Handy

Vorab teilte der Landkreis Peine dazu mit: „Neben den Warnapps (u.a. NINA, Biwapp) und Rundfunkdurchsagen wird auch erstmalig der sogenannte ‘cell broadcast’ geprobt: Vom Bund wird eine Warnnachricht direkt auf das Handy geschickt. Allerdings können noch nicht alle Handys die Nachricht verarbeiten. Bislang können Smartphones der Marken Apple, Samsung, Google und Sony den cell broadcast empfangen. Eine Übersicht der empfangsbereiten Modelle ist unter www.bbk.bund.de zu finden.“

Sirenen im Kreis Peine bleiben stumm

Zudem kündigt der Landkreis Peine zum diesjährigen Warntag an: „Die im Landkreis Peine in den Gemeinden Edemissen, Hohenhameln und Wendeburg vorhandenen Sirenen werden nicht auslösen. Hintergrund ist, dass die Sirenen erst hätten technisch ertüchtigt werden müssen. Aufgrund des anstehenden und derzeit in Planung befindlichen kompletten Wiederaufbaus des Sirenennetzes im Landkreis Peine wurde von dieser Maßnahme abgesehen.“

Durchsagen der Feuerwehr in der Gemeinde Lengede

Eine Besonderheit gebe es in der Gemeinde Lengede: „In der Gemeinde Lengede führt die Fachgruppe Warnen der Kreisfeuerwehr Lautsprecherdurchsagen mit Feuerwehrfahrzeugen durch.“ Diese finden laut Gemeinde-Brandmeister Martin Kröhl in Barbecke und Woltwiesche statt, jeweils verbunden mit einem Sirenenton. Die Ortwehren Broistedt und Barbecke stellten innerhalb der Fachgruppe die entsprechenden Fahrzeuge.

Weitere Informationen zum Warntag gebe es unter www.warnung-der-bevoelkerung.de.

Sirenennetz soll wieder aufgebaut werden

Es tut sich etwas zum Heulen im Kreis Peine. Erst wurden die diversen Sirenen auf den Dächern abgebaut. Nun sollen sie zurückkommen: modern und in der Lage, auch zu sprechen. Das dauert aber noch. Zuvor steht am Donnerstag, 8. Dezember, ab 11 Uhr erstmal wieder der bundesweite „Warntag“ an als Test für den Ernstfall an. Im Jahr 2020 ging der, besonders digital, ziemlich in die Hose.

Wir fragten beim Landkreis Peine nach, was die Bevölkerung zum diesjährigen Warntag wissen sollte, worauf sie sich einstellen kann, ob Vorbereitungen nötig sind. Die Fragen beantworte Kreissprecher Fabian Laaß.

Was passiert konkret am 8. Dezember im Kreis Peine?

Neben den durch den Bund initiierten Warnungen (Apps, Cell Broadcast, Rundfunk, etc.) wird im Gemeindegebiet Lengede die Fachgruppe Warnen Lautsprechdurchsagen durchführen.

Wie wird wer vor was gewarnt?

Gewarnt wird zentral durch den Bund über die vorhandenen Warn-Apps (vom Kreis Peine BIWAPP; von dort gibt es eine Schnittstelle zu NINA) und erstmalig auch über das Mobiltelefon („Handy“). Mit dem sogenannten Cell Broadcast (CB) werden Warnmeldungen an alle in einem bestimmten Abschnitt des Mobilfunknetzes befindlichen Mobilfunkendgeräte wie Smartphones und konventionelle Handys versendet. Darüber hinaus erfolgen Warnungen durch Rundfunkanstalten und Medienunternehmen.

Wie müssen/sollten sich die Bürger (technisch) vorbereiten?

Eine Vorbereitung der Bürgerinnen und Bürger ist nicht notwendig.

Auf welchen Internetseiten gibt es Informationen?

Unter https://warnung-der-bevoelkerung.de oder www.bundesweiter-warntag.de. Zum Download Warnapp NINA: https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Warn-App-NINA/NINADownload/nina-download_node.html.

Wie lief es beim Warntag im Jahr 2020? Folgen für den Kreis Peine?

Im Hinblick auf den eher schlecht verlaufenen Warntag 2020 – Überlastung des Netzes zur Versorgung der Warn-Apps – wurde die Reaktivierung des Sirenennetzes diskutiert und letztlich vom Kreistag Peine im Juni 2022 beschlossen.

Kommen die Sirenen zurück im Kreis Peine?

Aktuell findet die Detailplanung zum Wiederaufbau eines kreisweiten Sirenennetzes zur Warnung der Bevölkerung statt. Die Ausschreibung der Leistungen erfolgt nach Freigabe des Haushaltes voraussichtlich im März 2023.

Wo gibt es noch Sirenen? Werden sie am 8. Dezember im Kreis Peine zu hören sein?

In den Gemeinden Edemissen, Hohenhameln und Wendeburg existieren noch Sirenen. Diese müssten für die Bevölkerungswarnung nun aber noch extra modifiziert werden. Von dieser Maßnahme wurde aufgrund der anstehenden Komplett-Sanierung Abstand genommen. Zum Warntag 2022 werden im Landkreis Peine demnach keine Warnungen von Sirenen ausgehen.

So weit Kreissprecher Fabian Laaß zum diesjährigen Warntag am Donnerstag, 8. Dezember. Auf den offiziellen Seiten zum bundesweiten Warntag gibt es weitere Informationen.

Was passiert am Donnerstag, 8. Dezember, wann konkret?

Die Probewarnung wird in Form eines Warntextes um 11 Uhr an alle Warnmultiplikatoren geschickt, die an das Modulare Warnsystem (MoWaS) angeschlossen sind (zum Beispiel Rundfunkanstalten und Medienunternehmen). Über das MoWaS werden auch direkt angeschlossene Warnmittel wie die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) betriebene Warn-App NINA ausgelöst.

Im Jahr 2022 wird über das MoWaS außerdem testweise erstmals eine Probewarnung über den Warnkanal Cell Broadcast ausgelöst. Parallel dazu können auf Ebene der Länder und der am Warntag teilnehmenden Kommunen verfügbare zusätzliche, das heißt nicht an MoWaS angeschlossene kommunale Warnmittel (wie zum Beispiel Sirenen, digitale Stadtinformationstafeln und Lautsprecherwagen) probeweise aktiviert werden.

Gibt es eine Entwarnung?

Eine Entwarnung erfolgt auf gleichem Wege über die Warnmittel und Endgeräte, über welche zuvor die Warnung versendet wurde. Diese wird am bundesweiten Warntag um 11.45 Uhr ausgelöst. Diese Uhrzeit markiert den Endpunkt der Probewarnung.

Was ist der bundesweite Warntag?

Der bundesweite Warntag ist ein gemeinsamer Aktionstag von Bund und Ländern. Er soll jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September unter Beteiligung der Kommunen durchgeführt werden. Im Jahr 2022 wird der bundesweite Warntag ausnahmsweise auf den 8. Dezember verschoben und so mit der Einführung des neuen Warnkanals Cell Broadcast (CB) harmonisiert.

Was soll erreicht werden?

Ziel ist es, die bundesweite Warnmeldung am Warntag auch über den neuen Warnkanal CB zu verschicken. Generell gelte: Am bundesweiten Warntag wird zum einen die technische Infrastruktur der Warnung in ganz Deutschland mittels einer Probewarnung getestet. Zweck der Probe ist ausdrücklich, Schwachstellen im Warnsystem zu finden, um diese im Nachgang zu beseitigen und das System für den Ernstfall stabiler und effektiver zu machen.

Seit wann gibt es den Warntag?

Erstmals fand der bundesweite Warntag im Jahr 2020 statt.

Warum findet der bundesweite Warntag an einem Werktag statt?

Der bundesweite Warntag wird (sonst) jeweils am zweiten Donnerstag im September durchgeführt und soll einen möglichst großen Teil der Bevölkerung ansprechen. Die Probewarnung soll die Menschen dabei in ihrem alltäglichen Umfeld und Handeln erreichen. Im Falle einer Warnung vor einer echten Gefahrenlage sollten Menschen an ihrem jeweiligen Aufenthaltsort – beispielsweise am Arbeitsplatz, in der Schule oder während des Aufenthalts im öffentlichen Raum – möglichst besonnen auf das Eintreffen einer Warnmeldung reagieren. Die Probewarnung kann die Menschen dazu anregen, sich damit auseinanderzusetzen, wie sie sich in einer echten Gefahrensituation verhalten sollten. Dies verbessert die Fähigkeit der Menschen, sich selbst zu schützen.

