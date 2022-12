Wendeburger Wanderkrippe In Wendeburg gehen Maria und Josef auf Wanderschaft

Maria und Josef, die Hirten, der Engel und die heiligen drei Könige gehen in Wendeburg auf Wanderschaft.

Wendeburg. Es ist eine Premiere: In Wendeburg wurden Maria und Josef auf Wanderschaft geschickt. An Heiligabend werden die Figuren in der Kirche erwartet.