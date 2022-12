Kater Mimmy wartet im Peiner Tierheim

Kater Mimmy hat Ende November aufgrund eines Umzugs sein Zuhause verloren. Das berichtet das Peiner Tierheim.

Verspielt und verschmust

Mimmy wurde im Dezember 2014 geboren und hat bislang mit seinem Partner zusammengelebt. Der Partner konnte privat vermittelt werden – so landete Mimmy im Tierheim. Er kommt aus reiner Wohnungshaltung und ist ein sehr verspielter, verschmuster Kater.

Lesen Sie auch:

Schule Wipshausen – Zwei Klassenzimmer werden zur Krippe

„Rubin Nightclub“ und „Rosen-Club“ in Peine- Was ist da los?

Abfallgebühren steigen im nächsten Jahr im Kreis Peine

In der tierärztlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass er sein Leben lang eine Harnsteindiät benötigt. Es gibt sehr gutes hochwertiges Urinary-Futter, was Mimmy auch gern frisst. Er möchte in seinem neuen Zuhause gerne wieder mit einem Partner zusammenleben, heißt es weiter.

Das Peiner Tierheim befindet sich an der Fritz-Stegen-Allee 20 in Peine. Bei Interesse für ein Tier vereinbaren Sie einen Termin unter (05171) 52558 oder E-Mail an info@tierheim-peine.de Weitere Informationen auf der Internetseite www.tierheim-peine.de

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de