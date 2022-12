Nach Sprengung: Sparkasse Gadenstedt geht wieder in Normalbetrieb

Es gab zahlreiche Sprengungen in der Region, hier im Juli 2022 in der Filiale der Sparkasse in Edemissen (Archivfoto).

Im August hatte die Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine zum Schutz direkt dort wohnender Menschen vor Sprengangriffen Standorte in Nutzungszeiten eingeschränkt oder geschlossen. Um Angriffe für Täter unattraktiver zu machen, hat das Unternehmen nach eigenen Angaben an vielen Standorten nochmals umfassend in zusätzliche moderne Sicherheitstechnik investiert. Erste Standorte seien schon wieder in den Normalbetrieb gegangen, jetzt folge ein weiterer – in Gadenstedt.

Lesen Sie hier alles zu Geldautomatensprengungen im Landkreis Peine

Sparkassen-Kunden haben viel Verständnis

„Uns ist wichtig, dass die Einschränkungen für unsere Kunden so schnell wie möglich wieder aufgehoben werden können“, so Sparkassensprecherin Elke Brandes. „Wir haben viel Verständnis von unseren Kunden für unsere Maßnahmen erhalten. Dafür sagen wir ausdrücklich Danke.“

Verlängerte Schließzeit

Eine der Maßnahmen sei eine um insgesamt zwei Stunden verlängerte nächtliche Schließzeit. Das SB-Foyer in Gadenstedt sei ab sofort von 23 bis 6 Uhr geschlossen (bisher 0 bis 5 Uhr). „Die Auswertung der Nutzungszahlen für die angepassten Zeiten hat uns gezeigt, dass kaum Kunden davon betroffen sein werden. Wir folgen damit auch den Empfehlungen von Polizei und Sparkassenverband“, so Brandes.

Lesen Sie auch:

Die Sparkasse geht laut Mitteilung davon aus, dass die übrigen von den Präventionsmaßnahmen betroffenen Standorte noch in diesem Jahr oder spätestens Anfang nächsten Jahres wieder vollumfänglich in Betrieb genommen werden können.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de