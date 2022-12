Alkohol und Drogen Verkehrskontrolle in Peine: Polizei stoppt zwei Fahrer

Bei einer Verkehrskontrolle der Polizei in Peine stoppten die Beamten zwei Fahrer. (Symbolbild)

Peine. Zwei Fahrer zog die Polizei am Freitag in Peine aus dem Verkehr. Was die Gründe dafür waren.