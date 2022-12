Feuer in Vechelder Rewe: Einsatzkräfte rücken aus

Peine. Eine Papier-Ballenpresse ist am Montagnachmittag in Flammen aufgegangen. Das Feuer war dank mehrerer Zufälle schnell unter Kontrolle.

Schreckmoment am Nachmittag: Zu einem Feuer im neuen Rewe-Markt in Vechelde sind am Montagnachmittag die Feuerwehren aus Vechelde/Wahle und Bettmar ausgerückt. Gemeldet wurde ihnen gegen 16.45 Uhr ein Feuer in einer Papier-Ballenpresse im Lager. Die Ortsfeuerwehr Vechelde/Wahle rückte mit dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, der Drehleiter und dem Einsatzleitwagen aus, die Ortsfeuerwehr Bettmar mit dem Löschgruppenfahrzeug und dem Tanklöschfahrzeug.

Die Einsatzkräfte schreiben: Bei diesem Einsatz hätten sich Mitarbeiter des Marktes, Kunden und die Feuerwehr hinsichtlich der Schadensminimierung in besonderer Weise ergänzt. Zunächst hätten Mitarbeiter des Marktes, nachdem die Rauchentwicklung im Lager bemerkt wurde, die Brandbekämpfung mit mehreren Schaumlöschern begonnen und damit das Feuer in der Ballenpresse klein gehalten. Parallel zu diesen Erstmaßnahmen setzten sie den Notruf ab. Die Alarmierung durch die Integrierte Regionalleitstelle erreichte auch drei Feuerwehreinsatzkräfte, die im Markt gerade ihre Einkaufswagen füllten. Diese entschlossen sich nach der Alarmierung nicht ins Feuerwehrhaus zu kommen, sondern sofort bei der Brandbekämpfung mit Feuerlöschern zu unterstützen.

Kontrollmessungen mit der Wärmebildkamera

Insofern fand der Einsatzleiter bereits eine erkundete Einsatzstelle und eine geräumte Verkaufsstätte vor, die Maßnahmen der Feuerwehr reduzierten sich auf Nachlöscharbeiten. Dazu wurde ein Trupp unter Pressluftatmern mit einem C-Rohr eingesetzt. Die Wehr Bettmar stellte den Sicherheitstrupp. Die Ballenpresse musste teilweise ausgeräumt, Papier und Pappe nachgelöscht und Abdeckungen demontiert werden. Mit einer Wärmebildkamera wurden Kontrollmessungen durchgeführt.

Da das Lager im Deckenbereich leicht verraucht war, mussten die Kräfte eine Druckbelüftung durchführen. Aufgrund der Rauchschichtung unter der Decke war dafür eine besondere Strategie erforderlich. Eingesetzt wurden zwei mit Verbrennungsmotoren angetriebene Drucklüfter im Außenbereich vor den Türen und ein Elektrolüfter im Innenbereich. Mit der damit generierten starken Luftströmung konnte im Lager schnell wieder Rauchfreiheit hergestellt werden. Zusammen mit dem Marktleiter wurden Nebenräume und der Technikbereich kontrolliert. Dort waren aber keine Maßnahmen erforderlich.

