Eine junge Fahrerin kam im Kreis Peine von der Straße ab

Peine. Der Pkw einer jungen Fahrerin kollidierte am Mittwoch im Kreis Peine mit einem Baum. Sie und ihre Mitfahrer wurden verletzt.

Im Kreis Peine kollidierte am Mittwoch ein Pkw mit einem Baum. (Symbolbild)

Eine 24-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch gegen 21.40 Uhr im Kreis Peine die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist mit einem Baum kollidiert. Die junge Frau kam auf der regennassen Fahrbahn der Straße Ilseder Mühle in einer Kurve zwischen Klein Ilsede und Handorf von der Straße ab und stieß mit einem Baum zusammen, informiert die Polizei. Sie und ihre 24- und 18-jährigen Mitfahrer erlitten demnach bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Ein Abschleppdienst entfernte den Wagen fahruntüchtigen vom Unfallort. Ob möglicherweise ein technischer Defekt unfallursächlich war, ermitteln die Beamten derzeit.

