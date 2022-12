Mischling will umziehen

Mischling will umziehen Duke aus dem Tierheim Peine sucht ein neues Zuhause

Der weiße, kastrierte Staffordshire-Mischling Duke wurde 2018 geboren und kam im November über das Tierheim Berlin nach Peine, berichtet das Peiner Tierheim. Duke ist Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen und freundlich, verträgt sich mit Artgenossen hingegen nur bedingt.

Er liebt ausgiebiges Spielen und Toben, dabei suhlt er sich gerne im Schlamm. Sein Spielzeug ist ihm ein wertvolles Gut, das er für sich alleine beansprucht. Kinder im neuen Zuhause sollten daher lieber schon etwas älter sein. Duke benötigt Hypoallergenfutter.

Das Peiner Tierheim befindet sich an der Fritz-Stegen-Allee 20 in Peine. Bei Interesse für ein Tier vereinbaren Sie einen Termin unter (05171) 52558 oder E-Mail an info@tierheim-peine.de Weitere Informationen auf der Internetseite www.tierheim-peine.de

red

