Diebstahl: Unbekannte geben sich Peine als Handwerker aus

Im Kreis Peine gaben sich Unbekannte als Handwerker aus um so in die Wohnungen von Seniorinnen zu gelangen. (Symbolbild)

Bislang Unbekannte haben sich am Donnerstag im Kreis Peine als Handwerker ausgegeben. Unter dem Vorwand, ein angeblicher Wasserinstallateur zu sein, verschaffte sich gegen 9 Uhr in Woltwiesche in Lengede ein Unbekannter widerrechtlich Zugang in die Wohnung einer älteren Frau. Er durchsuchte das Schlafzimmer der Seniorin nach Wertsachen und flüchtete nach Angaben der Polizei ohne Beute. Eine Beschreibung des Mannes kann zum gegenwärtigen Ermittlungsstand nicht abgegeben werden.

Gegen 10.10 Uhr verschaffte sich zudem ein Täter so widerrechtlichen Zugang in die Räume einer Seniorin, indem er sich als Handwerker ausgab. Dabei stahl der Mann vor allem Bargeld aus der Wohnung in der Gunzelinstraße in Peine und verursachte so einen Schaden in niedriger dreistelliger Höhe, informiert die Polizei. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, zur Tatzeit mit einer blau-grauen Jeanshose und einem dunklen Anorak bekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine in beiden Fällen unter der Telefonnummer (05171) 9990 entgegen.

Hoher Schaden nach Einbruchsversuch

Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 19.15 und 21 Uhr versucht, das Fenster eines Wohnhauses in der Straße Unter der Maate in Vechelde aufzuhebeln. Dabei wurden die Täter jedoch offensichtlich gestört, teilt die Polizei mit, denn ein Eindringen in das Haus gelang augenscheinlich nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf eine Höhe von zirka 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Vechelde unter der Telefonnummer (05302) 930490 entgegen.

Lesen Sie mehr Nachrichte aus Peine:

Angebliche Gewinnmitteilung: Peinerin überweis Auszahlungsgebühr

Eine Seniorin aus Peine ist Ende November Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Sie erhielt mehrere Anrufe von Unbekannten, lautet es in der Pressemitteilung der Polizei. In diesen Gesprächen stellten die Täter der Frau eine hohe Gewinnsumme in Aussicht, wenn sie vorab eine Auszahlungsgebühr überweisen würde. Daraufhin beauftragte die Frau mehrere Überweisungen. Die Gewinnsumme erhielt sie nicht. Ihr entstand dadurch ein Vermögensschaden in einer niedrigen fünfstelligen Summe.

Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Unbekannte haben am Donnerstag gegen 21.40 Uhr den Inhalt eines Altpapier-Containers in der Hannoversche Heerstraße in Peine in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf weitere Container, ein Buschwerk und einen umgrenzenden Holzzaun über, so die Polizei. Die freiwillige Feuerwehr Vöhrum löschte den Brand. Angaben zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Fahrer erlitt schwere Verletzungen

Der 44-jährige Fahrer eines Pkw ist am Donnerstag gegen 22.20 Uhr von der Kreisstraße 5 in Richtung Wendesse aus bislang nicht geklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte neben der Fahrbahn gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt dadurch schwere Verletzungen. Ein Abschleppdienst entfernte das Fahrzeug vom Unfallort. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de