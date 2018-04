Wipshausen Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in der Celler Straße in Wipshausen zwei bepflanzte Sandsteintröge im Wert von 220 Euro gestohlen. Das teilte die Polizei am Wochenende mit.

