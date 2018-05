Zum Geburtstag gibt es eine Reise in die Vergangenheit

Sie hat stets einen lockeren Spruch auf den Lippen. Das macht Wilma Hinrich im Seniorenheim „An der Sonne“ in Plockhorst so beliebt. Man sieht der alten Dame ihr Alter nicht an, zu oft streicht ein zartes Lächeln über ihr Gesicht, das pure Freude ausstrahlt. Die in Päse geborene Hinrich blickt am...