Eddesse hat den Haushalt 2019 im Blick

Eddesse Welche Wünsche stehen in Eddesse im kommenden Jahr auf der Liste? Wofür soll Geld im Haushalt 2019 angemeldet werden. Darum geht es in der Sitzung des Eddesser Ortsrates am Donnerstag, 14. Juni. Sie beginnt um 19.30 Uhr in der Gaststätte „Sportklause“. Einwohner, die Fragen an Politik und...