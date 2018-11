Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edemissen in Verbindung zu setzen.

Täter schubst Mann in Edemissen: Opfer stürzt auf Gehweg

Ein unbekannter Täter hat einen 60- jährigen aus Edemissen am Sonntag gegen Mitternacht derart stark von hinten geschubst, dass der Mann kopfüber auf den Fußweg stürzte. Der Edemisser musste im Klinikum behandelt werden. Die Tat ereignete sich in der Hermann- Löns- Straße. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edemissen, Telefon (05176) 97 67 40, in Verbindung zu setzen.