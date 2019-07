Sozialverband Edemissen/ Oedesse feiert 100. Geburtstag

Volles Haus: Der Ortsverband Edemissen/Oedesse im Sozialverband Deutschland feierte mit 66 Mitgliedern und acht Ehrengästen den 100. Geburtstag des Ortsverbands. Vorsitzender Harro Hein betonte die positive Mitgliederentwicklung in den vergangenen sieben Jahren, die Zahl stieg von 118 auf 242 Mitglieder. Für die vielen Neueintritte nannte Hein neben der sehr guten Beratung durch die Kreisgeschäftsstelle folgende Gründe: monatliches Frühstück mit Klönschnack seit Januar 2019 im Café Duo in Stederdorf, monatlichen Spielenachmittag, jährlich eine Tagesfahrt (am 1.8.2019 im Doppeldecker nach Potsdam) wie auch Sommergrillen und Weihnachtsfeier.

Der Vorsitzende bedankte sich bei den Mitgliedern, die alle Termine sehr gut annehmen. Einer Wiederwahl im März 2020 sieht er mit Freude entgegen, „ein Ehrenamt mit diesen engagierten Vorstandskollegen, das macht einfach nur Spaß“, sagte er. Bürgermeister Frank Bertram und Ortsbürgermeister Ullrich Kemmer lobten die gute Arbeit des Vorstandes und überreichten Geldgeschenke.

Kreis- und Ortsfrauensprecherin Brigitte Zain gratulierte im Namen der Ortsverbände Alvesse, Abbensen, Blumenhagen-Mödesse, Eddesse, Plockhorst sowie Wipshausen und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit aller Ortsverbände der Gemeinde Edemissen.

In der Festrede ging Jürgen Frühling, der Vorsitzende des Sozialverband-Kreisverbandes auf die Geschichte und den Wandel vom „Reichsbund“ zum Sozialverband ein. „Wir helfen denen, die alleine nicht zu ihrem Recht kommen“, erklärte er. „Als sozialpolitische Lobbyorganisation machen wir außerdem der Politik Druck: für eine sozialere und gerechtere Gesellschaft, die niemanden an den Rand drückt und jeden Menschen in allen Bereichen uneingeschränkt teilhaben lässt.“ Frühling berichtete von mehreren Fällen, in denen der Sozialverband helfen konnte. „Wir verstehen uns als eine Organisation, die gesellschaftspolitische Themen aufgreift, Missstände anprangert und konstruktive Lösungsvorschläge unterbreitet. Wir setzen uns für eine gerechte und solidarische Gesellschaft ein, die soziale Ungleichheiten beseitigen will“, sagte Jürgen Frühling.

Nach dem Abendessen gab der Musikverein Edemissen unter Leitung von Jörg Boddeutsch ein Konzert. Bei der Hauptversammlung im März 2020 sollen knapp 200 Fotos von Peter Beck in einer Power-Point-Präsentation gezeigt werden.