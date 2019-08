Mann fährt alkoholisiert bei Edemissen in den Grünstreifen

Ein Autofahrer meldete nach Angaben des Polizeikommissariates Peine am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 18. In der Gemarkung Edemissen war demnach ein Mann aus Goslar mit seiner Mercedes C-Klasse alleinbeteiligt in den Grünstreifen neben der Fahrbahn...