Rätselraten um Plockhorster Bilder

Die Ortsheimatpflegerin von Plockhorst, Silke Freund, bittet alle Plockhorster Bürger um Mithilfe: Bei einem Fotoabend am Dienstag, 8. Oktober, Beginn 19 Uhr in der Johannes Kapelle in Plockhorst sollen Fotos aus den Jahren 1920 bis 1972 enträtselt werden. „In lockerer Folge sollen alte Fotos aus...