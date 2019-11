Wipshäuser Löwen organisieren ein Benefiz-Grillen

Was ein echter Fan ist, der trifft sich auch außerhalb des Sportplatzes. So auch die „Wipshäuser Löwen“, die sich bereits 2011 gegründet haben. Der Fan-Club des Drittligisten Eintracht Braunschweig hatte am spielfreien Wochenende (Länderspielpause) erneut auf den Hof der Familie Ansorge in...