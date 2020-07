In Wipshausen: Die Ersebrücke wird ab Montag saniert

Die Ersebrücke in Wipshausen, Kreisstraße 13, wird von diesem Montag, 20. Juli, an bis voraussichtlich Freitag, 31. Juli, voll gesperrt. Asphaltbeläge und -fugen der Brücke werden im Bereich der Überbauabschlüsse und vor den Brückenkappen erneuert, so der Landkreis Peine in einer Pressemitteilung.

Kosten von rund 20.000 Euro

Zudem werden Betonschadstellen am gesamten Bauwerk beseitigt und die Kappen- und Bauwerksfugen ersetzt. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen laut Verwaltung rund 20.000 Euro.

Die Umleitung

Der Kraftfahrzeugverkehr sowie der Radverkehr werden von Wipshausen auf die K 14 und entlang der B 214 nach Ersehof geleitet, weiter auf der K 69 über Wense und Rüper nach Meerdorf und umgekehrt. Auch Fußgänger und Radfahrer können die Brücke nicht nutzen.

red