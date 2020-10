Der Bandendiebstahl-Prozess vor dem Landgericht Hildesheim dauert an. Am Montag hatte die die Kammer das Beweisprogramm soweit abgeschlossen, allerdings habe sich dann noch einer der Verteidiger zu Wort gemeldet, berichtet Steffen Kumme, Pressesprecher des Landgerichts Hildesheim.

Der Verteidiger habe für seinen Mandanten die Einholung eines Sachverständigengutachtens zur Frage der Schuldfähigkeit und einer etwaigen Unterbringung in einer Entziehungsanstalt beantragt. Anders als zuvor geäußert, habe zum Zeitpunkt der vorgeworfenen Vorfälle ein Betäubungsmittelkonsum bestanden. Hierfür seien aus früheren Inhaftierungen auch Dokumentationen der Justizvollzugsanstalten vorhanden.

„Die Kammer will dieser Einlassung zunächst nachgehen. Es sind vorsorglich weitere Termine bestimmt worden“, so der Pressesprecher. Es sei nicht mit einem kurzfristigen Verfahrensabschluss zu rechnen.

In mehreren Verhandlungen sind in dem Prozesse bislang zahlreiche Zeugen vernommen worden, auch das Ehepaar aus Edemissen, das bestohlen worden sein soll. Mit einem fiesen Trick sollen die vier Angeklagten – drei Männer (41, 23 und 27 Jahre) sowie eine 39-jährige Frau – versucht haben, ältere Menschen um ihr Hab und Gut zu bringen. Ihnen wird vorgeworfen, sich als falsche Handwerker oder Gärtner ausgegeben zu haben, um aus Wohnungen und Häusern Wertgegenstände zu stehlen. Wie berichtet, ist die Staatsanwaltschaft sich sicher, dass am 6. November 2018 zwei Männer und eine Frau vor dem Haus eines älteren Ehepaares in Edemissen auftauchten. Die Angeklagten sollen dem Ehepaar angeboten haben, im Garten zu helfen. Am Ende fehlten Geld und Schmuck im Wert von rund 2000 Euro.