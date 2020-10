Überraschungstüten statt Spendengrillen in Wipshausen

Die Corona-Pandemie hebelt auch das Spendengrillen aus, das der Eintracht Braunschweig Fanclub Wipshäuser Löwen seit mehreren Jahren im November zugunsten der Kinderkrebsstation des Städtischen Klinikums Braunschweig veranstaltet. „Das Spendengrillen kann in diesem Jahr nicht stattfinden“, sagt Lennart Lühn, Vorsitzender des Fanclubs. „Jedoch werden wir auch ohne eine Präsenzveranstaltung wieder Spenden für diese gute Sache sammeln.“

„Plan B“ sieht den Verkauf von Überraschungstüten vor. „Wer uns dabei unterstützen möchte, kann bis zum 30. November eine Überraschungstüte für 20 Euro bei uns bestellen. Die Überraschungstüten sollen am 19. Dezember verteilt werden und werden passende Leckereien zur Weihnachtszeit und einige nützliche Gegenstände enthalten“, erklärt Lennart Lühn.

Bestellungen werden in der Landbäckerei Grete am Rathausring in Wipshausen sowie per Email unter „wipshaeuserloewen@t-online.de“ entgegengenommen. Des Weiteren werden Spendendosen an öffentlich zugänglichen Orten in Wipshausen aufgestellt und ein Spendenkonto ist eingerichtet. Die Bankverbindung lautet: DE 67 2699 1066 7254 4070 01. „Wir hoffen wie in jedem Jahr auf die tatkräftige Unterstützung unserer Mitbürger“, so der Vorsitzende Weiter. „Wir haben bereits die Zusage der Landbäckerei Grete uns mit Keksen zu unterstützen und sind mit weiteren Geschäftsleuten im Gespräch.“

In den vergangenen Jahren hat der Fanclub die Kinderkrebsstation mit mehr als 25.000 Euro unterstützt. „Das Krankenhaus verwendet diese Mittel um Spielzeug oder Bücher für die jungen Patienten anzuschaffen. Es dient aber auch dazu Eltern schwer erkrankter Kinder die Unterbringung im Krankenhaus beziehungsweise nahe dabei zu ermöglichen“, erklärt Lennart Lühn.