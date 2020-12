Gemeinde Edemissen vereint Wohnen und Naherholung

Die Gemeinde Edemissen hat ein Jubiläum im Blick – und die Realisierung größerer Projekte. Am 1. März 2024 wird Edemissen 50 Jahre alt. Zwischen Fuhse und Erse hat sich in den 14 Dörfern eine Menge entwickelt. „Es ist zusammengewachsen, was zusammen gehört“, sagt Oliver Völkening, Pressesprecher. „Für die Zukunft gilt es, diese positive Entwicklung fortzuführen. Die Gemeinde Edemissen verfolgt eine Politik mit der Entwicklungsaufgabe Wohnen und sanfte Naherholung. Dass dieses Ziel aufgeht, zeigt die große und stetig anhaltende Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken.“ Gleichzeitig sei dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur mit dieser Entwicklung einhergehe. „Familienbewusstes Bauen bedeutet die Sicherung mit Kitaplätzen, die medizinische Versorgung und die Versorgung mit Lebensmitteln“, erklärt Völkening.

Wohnquartier und Einkaufsmarkt werden gebaut So wird in absehbarer Zeit nicht nur der Rewe-Markt an der Ortsdurchfahrt neu gebaut, sondern auch ein Großprojekt realisiert: ein Wohnquartier rund um das ehemalige Gasthaus Redecke mit 42 barrierearmen Eigentumswohnungen in fünf Mehrfamilienhäusern,

16 Mietwohnungen mit 3 Gewerbeeinheiten, 4 Reihenhäusern und

5 Seniorenwohngruppen. Im Bereich der Wirtschaft setzt Edemissen auf kleine und mittelständische Unternehmen, nicht selten alt eingesessene Familienbetriebe. Mit dem Gewerbegebiet Roth Acker bietet die Gemeinde aktuell zusätzlich zum Bestand Entwicklungsmöglichkeiten. Edemissen fördert Kauf älterer Immobilien Und auch „Jung kauft Alt, junge Menschen kaufen alte Häuser“ geht weiter: Edemissen fördert als einzige Gemeinde im Landkreis Peine den Erwerb von Immobilien, die vor 1970 gebaut und selbst genutzt werden. Damit möchte sie drohendem Leerstand entgegenwirken und das Augenmerk neben den klassischen Grundstücken in Neubaugebieten auch auf diese Wohnform lenken.