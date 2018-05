Wanderung entlang der Innerste

Hohenhameln Der Heimatverein Hohenhameln lädt am Samstag, 26. Mai, zur Wanderung an der Innerste in der Gemarkung Holle/Grasdorf ein. Treffpunkt ist der Parkplatz Schützenplatz im Ort. Abfahrt ist um 13.30 Uhr. Die Strecke ist sieben Kilometer lang. Anmeldung: Tel: (0 51 28) 76 50.