Josefs Esel will kein Packtier und kein Reittier sein

Der Stallgottesdienst auf dem Hof von Heinrich Ebeling in Klein Ilsede ist zu einer schönen Tradition an Heiligabend geworden: Viele Besucher zieht er an, und die Vorkonfirmanden des Ortes zeigen ihr schauspielerisches Können bei Krippenspiel. Für den Klein Ilseder Pastor Carsten Warncke war es sein erster Stallgottesdienst, denn er ist erst seit Juni im Amt. Der Posaunenchor Ilsede begleitete den...