Bei einer Verpuffung in einem Wohnhaus in Bülten wurden diesen Mittwoch mehrere Menschen verletzt..

Explosion in Wohnhaus in Bülten – zwei Verletzte

An diesem Mittwochmorgen ist es in einem Wohnhaus in Bülten, An der Kapelle, zu einer Explosion gekommen. Zwei Menschen wurden verletzt, einer davon offenbar schwer.

Die Polizei spricht von einer Verpuffung. Die Ursache ist derzeit noch unklar. Nach Angaben von Nachbarn, die Zeugen des Unglücks waren, soll es einen lauten Knall gegeben haben. Der Einsatz der Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehren dauert zur Stunde noch an.

Der Schwerverletzte hat offenbar Verbrennungen erlitten, der Mann wurde zur ärztlichen Versorgung in die Medizinische Hochschule in Hannover gebracht. Zum Zeitpunkt der Explosion waren offenbar insgesamt vier Menschen in dem Gebäude.

Das Haus ist durch die Detonation erheblich beschädigt worden. Wegen der möglichen Einsturzgefahr darf es vorerst nicht mehr betreten werden. Zunächst soll ein Statiker die Situation beurteilen.

Weitere Informationen folgen.