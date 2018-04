Wohnhaus in Bülten bleibt nach der Explosion gesperrt

Nach der heftigen Explosion am Mittwoch in einem Zwei-Familien-Wohnhaus in Bülten an der Straße „An der Kapelle“ bleibt das schwerbeschädigte Gebäude weiterhin gesperrt. Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Pintak stand am Donnerstag die gutachterliche Bewertung der Schäden durch einen...