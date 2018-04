Sozialer Flohmarkt wieder in Groß Ilsede

Groß Ilsede . Der soziale Flohmarkt von Jens Koch steigt am Sonntag, 8. April, von 9 bis etwa 15 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in Groß Ilsede – er findet zeitgleich mit dem Dorfflohmarkt in Ölsburg statt. Der Drei-Meter-Tapeziertisch kosten für private Aussteller fünf Euro; wer mit dem Auto stehen möchte, kann...