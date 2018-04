Zuhörerin erbost: Sie töten Orte und vernichten Eigentum

Die geballte Wut von Bürgern hat der Ilseder Schul- und Kindertagesstätten sowie die Verwaltung am Montag in der Sitzung zu spüren bekommen – der Grund: Mehrheitlich empfahl der Ausschuss den Bau einer dreizügigen Grundschule in Gadenstedt und somit das Aus für die Grundschulstandorte in Adenstedt...