Kulturtage bieten Ostsee-Jubiläumsreise

Groß Lafferde Die Kulturtage Groß Lafferde feiern in diesem Jahr 40-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums wird eine viertägige Reise an die Ostsee angeboten. Vom 14. bis 17. Juni können Reisebegeisterte erlebnisreiche Tage in Wismar, Lübeck und Schwerin verbringen. Auf dem Programm stehen...