Gadenstedter Freibad startet in die Saison

Nun muss nur noch das Wetter mitspielen: Am Dienstag, 1. Mai, startet das gemeindeeigene Freibad am Bolzberg in Gadenstedt in die Saison. Dazu noch eine gute Nachricht: Die Eintrittspreise bleiben unverändert, sie sind nicht erhöht worden. Dennoch gibt es Veränderungen. ...