Ilseder „Hütten-Bistro“ mit neuen Betreibern

Groß Ilsede . Ein Comeback im Kompetenzzentrum Neue Medien (Komed) in Groß Ilsede auf dem Hüttengelände: Am Donnerstag, 3. Mai, übernehmen dort Ute Koch und Joachim Hullmann wieder das „Hütten-Bistro“ – beide haben diesen Betrieb vor drei Jahren an Manuel Kramer abgegeben, zuvor haben Ute Koch und Joachim...