Schulenburg in Gadenstedt hat neuen Geschäftsführer

Das Möbelhaus Schulenburg in Gadenstedt hat einen neuen Geschäftsführer: Michael Reitmaier leitet diese Filiale mit zurzeit 45 Mitarbeitern in Gadenstedt. Der 57-Jährige, der in Bad Harzburg wohnt, hat zuvor bei Schulenburg in Goslar gearbeitet, in der Vergangenheit hat Reitmaier für Möbelhäuser in...