Regionale Betriebe präsentieren sich in Ilsede

Auch die dritte Auflage der Ilseder Jobbörse am Donnerstag war ein Erfolg. Rund 1300 Besucher drängelten sich im Laufe des Tages an den verschiedenen Ständen. Insgesamt 61 Aussteller informierten über Ausbildungs- und Arbeitsplätze, Fortbildung und auch Studium. „Wir sind sehr zufrieden, der Umzug in die Gebläsehalle hat sich bei dem großen Zulauf bewährt“, bilanzierte Theresa Detemple, Mitarbeiterin der Gemeinde Ilsede als...