Groß Ilseder Grund- und Hauptschule – „eine Baustelle“

Lernen auf einer Baustelle: In einem selbst gedrehten Video verweisen Hauptschüler auf die ihrer Meinung nach untragbare Situation in der Groß Ilseder Grund- und Hauptschule, die der Landkreis Peine seit rund zwei Jahren saniert/renoviert. Auf dem Video sind Elektrokabel und Rohre zu sehen, die offen liegen, sowie Wände, die Löcher aufweisen und nicht verputzt sind. Von der Decke riesele es manchmal schon herunter.

Der Landkreis Peine ist Eigentümer des Gebäudes der Grund- und Hauptschule und Träger der Hauptschule; die Gemeinde Ilsede als Trägerin der Grundschule hat die Räume für diese Schule vom Kreis gemietet. „Im gesamten Groß Ilseder Schulzentrum – also auch in der Grund- und Hauptschule – findet seit mehreren Jahren eine flächendeckende Brandschutzsanierung statt“, erinnert Landkreis-Sprecher Fabian Laaß. Diese Arbeiten fänden „möglichst in unterrichtsfreier Zeit“ statt – deshalb erforderten sie mehr Zeit.

Bei der Grund und Hauptschule kommt Laaß zufolge erschwerend hinzu, dass deren ältester Gebäudetrakt aus dem Jahr 1908 unter Denkmalschutz stehe: „Der Brandschutz und der Denkmalschutz passen oft nicht zueinander und müssen im intensiven Dialog miteinander abgestimmt werden.“ Dem Sprecher zufolge sind dort die Toiletten-Anlagen komplett saniert worden; unter anderem seien zudem nahezu die gesamte Elektroinstallation erneuert, das EDV-Netz angepasst und Heizungsverteilertrassen ersetzt worden. Die im Video gezeigten Bereiche im Keller und im Haupttreppenhaus seien zwar frei zugänglich, aber sie seien „bis zur Fortsetzung der Arbeiten so hergerichtet, dass sie kein Sicherheitsrisiko darstellen“. Laaß: „Auch wenn im Keller Kabelbühnen und Installationstrassen sichtbar sind, geht davon keine Gefahr aus.“

In den Abschnitten des Schulgebäudes mit mineralfaser- und asbesthaltigen Baustoffen habe ein Rückbau stattgefunden. „Sollten wir in Abstimmung mit der Schulleitung Raumluftmessungen für notwendig erachten, so können sie noch einmal vorgenommen werden“, verspricht Laaß. Ihm zufolge hat der Landkreis bislang einen sechsstelligen Euro-Betrag in das Gebäude der Groß Ilseder Grund- und Hauptschule gesteckt, die Arbeiten sollen im nächsten Jahr im Frühjahr abgeschlossen werden