Mann fährt gegen Zaun eines Ilseders und flüchtet

Der Zwischenfall ereignete sich an der Straße Am Bürgerzentrum.

Nach einer Unfallflucht ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben war am Montag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr ein Unbekannter mit einem weißen Transporter gegen den Gartenzaun eines 36-jährigen Ilseders an der Straße Am Bürgerzentrum gefahren und geflüchtet. Es sei Schaden von zirka 1500 Euro entstand. Zeugen melden sich bei der Polizei Ilsede unter (05172) 410930.