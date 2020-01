Ilseder „Spätsommer“ – „Status Quo“ und sanftere Töne

Einerseits die härteren Klänge der Rockmusik, andererseits sanftere Töne: Die Mischung macht’s am Konzertabend beim Ilseder „Spätsommer“ Ende August, wenn die „Tribute to Status Quo Band“ aus dem Raum Harz und die Sängerin Romina Bulban aus Goslar auftreten.

Die „Tribute to Status Quo Band“ – sie erhebt für sich den Anspruch, ihrem legendären Original aus Großbritannien „optisch und vom Sound zum Verwechseln“ ähnlich zu sein. Nun, die Besucher werden diese Ansage bei dem Event am Rathaus in Groß Ilsede selbst überprüfen können, wenn die Tribute-Gruppe Kultsongs wie „Rockin’ All Over the World“ und „In the Army Now“ erklingen lässt.

Entstanden ist die „Status Quo Band“ im Jahr 2008 aus der Formation „Dustpipe“ – in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz sind sie bislang nach eigener Aussage aufgetreten. Über sich selbst sagt die Band: „Die Backline besteht aus der legendären weißen Marshall-Verstärkerwand, grüne und weiße Telecaster gehören genauso zum Markenzeichen wie eine powergeladene Show.“

Klaro: Es gibt jede Menge Status-Quo-Coverbands. Doch die „Tribute to Status Quo Band“ sieht sich gar nicht als Coverband, sondern will eine „exclusive Covershow“ ganz im Stille des Originals bieten: „Mit viel Zeitaufwand haben wir die original Show studiert und umgesetzt.“ Außer den optisch originalen Instrumenten ist die besagte weiße Marshallverstärkerwand zu bewundern, wie sie auch bei Status Quo zu sehen ist. Für ihren Auftritt in Groß Ilsede kündigt das Quartett zunächst Status-Quo-Titel an, danach gibt es noch andere Rockklassiker.

Einen anderen Musikstil verkörpert Romina Bulban: Die Sängerin und Songwriterin greift sich ihre Gitarre, wenn sie inspiriert ist, und legt los. „Mein erstes Album ,Auf & Ab’ ist Ausdruck meiner Beobachtungen, Gedanken, Gefühle, Zweifel, Wünsche“, beschreibt die 37-Jährige. Auch in ihren kritischen Songs möchte sie nie den Finger erheben, jedoch zum Nachdenken anregen: „Auf & Ab geht das Leben – es hat viel zu bieten, drum sollten wir fühlen, denken, handeln, lieben.“ Für den „Spätsommer“ kündigt sie eine Mischung aus eigenen Stücken und bekannten Cover-Songs an.

Der „Spätsommer“-Konzertabend am Rathaus Groß Ilsede beginnt am Samstag, 29. August, um 19.30 Uhr mit dem Auftritt von Romina Bulban; anschließend betritt die „Tribute to Status Quo Band“ die Bühne. Der Eintritt ist frei.

Das Kultur- und Gemeindefest beim „Spätsommer“ findet am Sonntag, 30. August, ebenfalls am Rathaus in Groß Ilsede statt (Eintritt frei): Geplant sind unter anderem ein ökumenischer Gottesdienst, ein Einwohner-Frühstück mit musikalischer Unterhaltung (Verkauf der Tischsets ab Juli), eine Kunsthandwerkermeile, eine Kindermeile (unter anderem Ferienprogramm, Feuerwehr, Jugendpflege, Ökogarten), Verpflegungsstände, Infostände, ein Nachwuchspreis (eventuell Fotografie) und Bühnenprogramm (etwa Grundschulen und Kindertagesstätten). Wer sich am Kultur- und Gemeindefest beteiligen möchte, wende sich an Sylvia Wilke-Pätzold im Ilseder Rathaus unter s.wilke-paetzold@ilsede.de per Mail.

Der „Spätsommer“ wird im Wesentlichen finanziert durch diese Hauptsponsoren: die Sparkasse Hildesheim/Goslar/Peine; die VGH Versicherungen; das Telekommunikationsunternehmen htp; das Möbelhaus Schulenburg und die Braunschweiger Zeitung/Peiner Nachrichten.