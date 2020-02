Groß Ilsede. Am Sonntag eröffnet die neue Ausstellung mit Heikle Lutzeyer.

Klangbilder in Ilsede mit Harfenspiel

Vielleicht ist Heike Lutzeyer der Typ, der gern gegen den Strom schwimmt. Normalerweise sind Farben Tonarten zugeordnet. „Mich hat es gereizt, den umgekehrten Weg zu beschreiten“, sagt die freischaffende Künstlerin aus Baden-Württemberg: „Musik nicht wie üblich in Bewegung umzusetzen, zu improvisieren, sondern Gehörtes mit Farben und Formen umzusetzen.“ Diese Bilder – Klangbilder – sind ab Sonntag im „Atelier Nummer 53“ in Groß Ilsede zu sehen. Passend dazu trägt Christiane Rosenberger aus Groß Ilsede bei der Ausstellungseröffnung am Sonntag Kompositionen auf der Harfe vor.

Am Sonntagabend wird im Planetarium Wolfsburg die Ausstellung „Chronos Coloris“ – unter anderem mit den beiden Frauen – eröffnet (Infos unter planetarium-wolfsburg.de). Die Ausstellung „Atelier Nummer 53“ von Fritz Lutz in Groß Ilsede, Luckauer Ring 53, wird am Sonntag, 23. Februar, um 11 Uhr eröffnet. Sie ist bis 22. März zu sehen: mittwochs von 14 bis 18 Uhr oder unter0162/9682918.