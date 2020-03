CDU: Kindertagesstätte in Gadenstedt prüfen

Das Ausweisen von Bauland und Kindertagesstätten – das sind nur zwei Themen in Ilseder Ortsräten. Ortsrat Gadenstedt: Ein generationsübergreifendes Wohnprojekt plant der neue Eigentümer des Gadenstedter Ritterguts. In einem Antrag an den Ortsrat bittet die CDU zu prüfen, ob sich in diesem...