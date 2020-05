Ilsede. In Ilsede ist es am Donnerstag zu einer Fahrerflucht gekommen. Bei dem Unfall entstand eine hohe Schadenssumme.

Ein Hoher Schaden ist bei einem Unfall in der Straße „Am Kalischacht“ in Ilsede entstanden, der Verursacher ist geflüchtet. Am Donnerstag zwischen 11.50 Uhr und 12.30 Uhr stieß ein bislang noch nicht ermittelter Fahrer mit einem am Straßenrand geparkten Skoda Octavia zusammen. Er flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Der Skoda erlitt Schaden im Bereich des hinteren rechten Kotflügels. Die Schadenssumme beträgt circa 2000 Euro.

Hinweise: (05172) 370750.