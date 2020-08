Mofafahrer aus Ilsede wird schwer verletzt

Auf der L472 wurde bereits am Montagabend ein 38-Jähriger Mofafahrer aus Ilsede schwer verletzt. Als er laut Polizeibericht um 22.20 Uhr die Landstraße von Klein Lafferde in Richtung Groß Lafferde befuhr setzte ein PKW-Fahrer 200 Meter vor dem Ortseingang Groß Lafferde zum Überholen an.

Mofafahrer wird von Außenspiegel getroffen

Im Polizeibericht heißt es, dass der Mofafahrer vermutlich währenddessen vom rechten Außenspiegel am Oberkörper getroffen wurde, so dass er zu Fall kam. Er wurde schwer verletzt und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte am Unfallort einen Außenspiegel eines PKW auffinden. Laut Bericht handelt es sich um den Außenspiegel eines schwarzen Volvo XC 40 aus dem Modelljahr 2020.

PKW Fahrer hat den Außenspiegel möglicherweise bereits ersetzt

Es besteht die Möglichkeit, dass der Fahrer in einer Werkstatt bereits einen neuen Außenspiegel hat anbringen lassen, heißt es letztlich im Polizeibericht. Die Polizei sucht dringend Zeugen zu dem Unfall. Hinweise: (05172) 370750

red