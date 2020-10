Groß Lafferde und Adenstedt verlieren Grundschulstandort

In geheimer Abstimmung hat der Ilseder Gemeinderat am Donnerstag in der Gebläsehalle für den dreizügigen Grundschulneubau in Gadenstedt votiert.

Ilsede. Der Ilseder Gemeinderat votiert für den Schulneubau in Gadenstedt – und damit für die Schließung der jetzigen Grundschulstandorte in drei Orten.

Aus dem Publikum – Dutzende Eltern aus Adenstedt und Groß Lafferde sind in die Gebläsehalle gekommen – gibt es aus Enttäuschung Pfui-Rufe und Pfiffe. Der Grund: Für die Kinder aus Gadenstedt, Adenstedt und Groß Lafferde soll die Gemeinde Ilsede eine dreizügige Grundschule in Gadenstedt bauen – das hat der Ilseder Gemeinderat am Donnerstag mit 20 Ja-Stimmen beschlossen. In geheimer Abstimmung haben 16 Ratsmitglieder mit Nein votiert, zudem gab es zwei Enthaltungen. Im Umkehrschluss bedeutet diese Entscheidung: Die jetzigen einzügigen Grundschulstandorte in Adenstedt, Groß Lafferde und Gadendstedt werden geschlossen – Adenstedt und Groß Lafferde werden also künftig ohne Grundschulangebot auskommen.

Zuvor haben Adenstedter und Groß Lafferder auf den voll besetzten Zuhörerbänken vehement den Erhalt ihrer einzügigen Grundschulstandorte in ihrer jeweiligen Ortschaft gefordert – unter anderem mit dem Hinweis auf „Kurze Beine – kurze Wege“ und auf die Wichtigkeit einer Grundschule für das dörfliche Leben. Anschließend haben sich etliche Gemeinderatsmitglieder am Rednerpult geoutet und ihr Abstimmungsverhalten angekündigt: Befürworter des dreizügigen Neubaus haben unter anderem darauf abgehoben, in einer solchen Schule ließen sich wichtige pädagogische Konzepte sowie Anliegen wie die freiwillige Ganztagsschule und die Inklusion (gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne Handicap) besser umsetzen als in einzügigen Grundschulstandorten.