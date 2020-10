Nach der kontrovers diskutierten Entscheidung über drei Grundschulstandorte in Alt-Lahstedt das nächste „Aufregerthema“ in der Gemeinde Ilsede: die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) für den Ausbau von Gemeindestraßen, über deren Neufassung die Politik Ende Oktober beschließt.

Die Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträge im Schnitt zwischen 10 und 15 Prozent reduzieren, den Gemeindeanteil entsprechend erhöhen: Das ist ein Eckpfeiler des Verwaltungsvorschlags, den der Rat absegnen wird. Zudem sollen Zuschüsse für den Gemeindestraßenausbau nicht nur der Kommune, sondern auch den Anliegern zugute kommen – soweit der jeweilige Geldgeber nichts dagegen hat.

„Senkung der Anliegeranteile ist bewusst inszenierte Blendung“

Protest gegen den Satzungsentwurf kündigen der Ilseder Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein (HWG) sowie die Bürgerinitiave „Wir für Ilsede“ an. HWG-Vorsitzende Gisela Janßen erklärt, ihr Verein habe die Satzung „intensiv inhaltlich und juristisch“ betrachten lassen durch Tibor Herczeg, den Geschäftsführer des „Verbands Wohneigentum Niedersachsen“. Das Ergebnis: „Wird der Satzungsentwurf so beschlossen, ist eine Normenkontrollklage vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg zum Schutz des Privateigentums unausweichlich“, steht für Gisela Janßen fest. Herczeg und ihr zufolge ist die Senkung der Anliegeranteile „nichts anderes als eine bewusst inszenierte Blendung, um die Restriktionen und Nachteile für das Privateigentum an anderer Stelle in der Satzung zu überdecken“: „An keiner Stelle wird in der Satzung die umfängliche Beteiligung derjenigen verankert, die die Zeche bezahlen sollen.“ Auch fehlten Ansätze, um „als Kommune einen Beitrag zur Kostenentlastung der privaten Anlieger vorzunehmen“. Gisela Janßen gibt dazu Beispiele:

• „Die Einnahmen der Kommune für die Ver- und Entsorgung, also die jährlichen Abgaben der privaten Unternehmen an die Kommune für die Nutzung der öffentlichen Verkehrswege für diese Leitungen (Konzessionsabgabe), wird noch nicht einmal anteilig an die Anlieger weitergegeben. Die Kommune verzichtet auch nicht auf die Verzinsung des von ihr eingesetzten Kapitals. Der Zinssatz, den die Kommune dafür berechnet, liegt zwischen drei und sechs Prozent und ist damit deutlich höher als der übliche Zinssatz für Kommunalkredite, der zwischen 0,5 und einem Prozent liegt.

• Die Regelungen in der Satzung zur Verrentung (Zahlung in Raten) der Anliegerbeiträge sind dreist: Bei einer Forderung von bis zu 10.000 Euro zahlen im Stundungsfall die Anlieger bis zu sechs Prozent Zinsen. Bei über 10.000 Euro sollen drei Prozent gefordert werden. Das grenzt an Wucher und wird nach aktuellem Zinsniveau auch Abzocke genannt.

• Dazu kommen die Kosten für die Eintragung der Sicherungshypothek: Das hat auch mit der Kapital-Wiederbeschaffung auf Seiten der Gemeinde nichts mehr zu tun. Kommunalkredite werden zur Zeit meistens für unter 0,5 Prozent angeboten. Die Gemeinde beabsichtigt das sechs- bis zwölffache zu verlangen. Dieser Gedanke spiegelt sich auch in Paragraf acht der Satzung wider: Hier werden die Vorauszahlungen für die entstehende Beitragsschuld verankert, ohne dass man eine prozentuale Grenze an den Gesamtkosten für die Vorauszahlung festlegt.“

„Gemeinde Ilsede hat Satzung mit einer Fachanwältin erarbeitet“

Unabhängig davon spricht der Ilseder Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein bei den Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträgen von „Ungerechtigkeiten“: Um diese aufzuheben, „bleibt nur die Abschaffung der Strabs“ – also der Verzicht auf Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträge.

Ilsedes Bürgermeister Otto-Heinz Fründt hält dagegen: Die Gemeinde Ilsede habe die Satzung mit der gleichen anerkannten Fachanwältin ausgearbeitet wie die Gemeinden Vechelde und Lengede. Eine Normenkontrollklage gegen eine Straßenausbaubeitragssatzung sei nicht möglich: Vielmehr könne jeder Anlieger bei einem Ausbau „seiner“ Gemeindestraße gegen den jeweiligen Bescheid vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig klagen – „dabei überprüft das Gericht die Rechtmäßigkeit unserer Satzung“.

BI: Bei dieser Satzung bleiben viele Fragen offen

Als „halbherzig“ kritisiert die Bürgerinitiative „Wir für Ilsede“ die Umsetzung der vom Land beschlossenen „Erleichterungen für den Anlieger“ in der neuen Strabs: „Bei dieser Satzung bleiben viele Fragen offen“, fasst BI-Sprecher Michael Zacharias aus Gadenstedt zusammen: „Der Zahlen-Dschungel beinhaltet möglicherweise unzutreffende Zahlen – liegen später die richtigen Zahlen auf dem Tisch, wird es für den Anlieger richtig teuer, da hilft auch die 10- bis 15-prozentige Minderung nicht annähernd.“

Laut Satzungsentwurf kann die Gemeinde auf Antrag die Verrentung (Zahlung in Raten) eines Anliegerbeitrags oder einer Vorausleistung ab 10.000 Euro zulassen: „Die Möglichkeit der Verrentung von 20 Jahren wird aber in Ilsede auf zehn Jahre gesenkt“, ärgert sich Zacharias. Die Gemeinde Vechelde hat diese 20-Jahres-Regelung beschlossen. Fründt erinnert aber, Vechelde sei finanziell deutlich besser aufgestellt als Ilsede. So sei Ilsede eine „defizitäre Gemeinde“ – das müsse auch bei der Strabs berücksichtigt werden.

„Mangelnde Gesprächsbereitschaft der Gemeinderatsmitglieder“

Zacharias bekräftigt – wie der Ilseder HWG – die Forderung der BI nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträge: „Eine Vielzahl anderer Kommunen machen es vor, dass die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge mit einfachen Möglichkeiten und minimalem finanziellen Aufwand möglich ist.“ In umliegenden Gemeinden hätten einige Fraktionen die grundsätzliche Ungerechtigkeit der Strabs verstanden, während Ilseder Gemeinderatsmitglieder zusehen, wie ihre Bürger wegen der Beitragszahlungen „untergehen“. Zacharias: „Die geplante Änderung der Satzung ändert in keiner Weise die Ungerechtigkeit, die die Strabs an sich beinhaltet.“ Enttäuscht sei die BI, die nach eigenem Bekunden „in kürzester Zeit mehr als 200 neue Mitglieder in ganz Ilsede gewonnen hat“, über die „mangelnde Gesprächsbereitschaft“ der Gemeinderatsmitglieder.

Entscheiden wird der Ilseder Gemeinderat über die neue Strabs am Donnerstag, 29. Oktober, ab 18.30 Uhr in der Gebläsehalle auf dem Hüttengelände.

