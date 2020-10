Aus der Gaststätte „Clubhaus Union“ in Groß Ilsede könnte eine Stätte insbesondere für Gesundheitssport werden: Über diese Überlegung informiert der Vorstand des Sportvereins VT Union Groß Ilsede – er ist Eigentümer dieser Immobilie – die Mitglieder in der nächsten Woche.

Aus gesundheitlichen und wirtschaftlichen Gründen hat Elisabeth Lorentz den Pachtvertrag für die Gaststätte „Clubhaus Union“ zum Jahresende gekündigt. Gleiches gilt für den „Ilseder Festsaal“ an der Gerhardstraße (Bundesstraße 444) in Groß Ilsede – er gehört allerdings zum angrenzenden griechischen Restaurant „Naxos“. Im Sportverein VT Union boomt der Gesundheitssport – daher die Idee, den bisherigen Gaststättenbereich im „Clubhaus Union“ dafür umzubauen. Am Mittwoch, 28. Oktober, informiert der Vorstand die Mitglieder ab 18.30 Uhr – entweder im „Clubhaus“ oder in der Groß Ilseder Stadionsporthalle. Anmeldung bis Mittwoch, 21. Oktober, per Mail unter center@vtunion.de oder telefonisch unter (05172) 4127722.

In der Mitgliederversammlung am Donnerstag, 3. Dezember, sind diese Nutzung und eine moderate Beitragserhöhung die Themen (ab 18.30 Uhr in der Groß Ilseder Stadionhalle).